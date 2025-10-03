Chiavari: un volume celebra i 20 anni dell’Accademia dei cultori di storia locale

Sabato 4 ottobre alle ore 11, presso la Società Economica di Chiavari, l’avvocato G.B. Roberto Figari e la dottoressa Barbara Bernabò, che ne hanno curato l’edizione, presenteranno il volume che rievoca i primi vent’anni di attività dell’”Accademia dei cultori di storia locale”.

Dalla nascita dell’Istituzione ne è presidente l’avvocato Figari, autore di libri, saggi e conferenziere, che aveva intuito l’importanza di non disperdere le ricerche dei singoli cultori, di riunirli in una Accademia e pubblicare il frutto delle loro ricerche. Il traguardo è stato raggiunto il 23 marzo 21001: data ufficiale di nascita dell’Accademia; istituzione che attraverso i suoi soci svolge un’importate, spesso certosina, opera di ricerca. Nelle pubblicazioni periodiche, propone documentate storie che raccontano, svelano, mettono a fuoco personaggi e particolari vicende che hanno interessato i centri della nostra Riviera.

