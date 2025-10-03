Crovara e Lombardi: “Amministrazione verifichi stato Parco delle mura per poterlo presentare in maniera decorosa”

I consiglieri comunali Gabriella Crovara e Massimo Lombardi rendono nota la presentazione di un question time dedicato al Parco delle Mura. “Alcuni cittadini ci hanno segnalato varie criticità all’interno del Parco delle Mura. Iniziando il percorso dalla cattedrale si incontrano difficoltà già salendo i primi scalini per l’abbassamento della pedata dovuto alle piogge che hanno portato via il terreno – si legge nel testo di Crovara e Lombardi -. Lungo la strada sterrata le caditoie, formate da pali di legno, pulite recentemente, si riempiranno di nuovo con le piogge, non essendo stata fatta una corretta manutenzione della via laterale di raccolta delle acque, che scorreranno di nuovo copiose lungo il sentiero, già solcato da profondi solchi. Dietro alla scultura del cuore in metallo, in un’area di sosta, è presente vegetazione incolta. Lungo il cammino, una infinità di oggetti: vetri frammisti a terra, tubi in PVC, onduline in vetroresina, siringhe e rifiuti e i cestini sono carenti”. Rilevano ancora la rappresentante di Italia viva e l’esponente di Rifondazione comunista: “Nessun servizio igienico presente; maxi panchina senza la dovuta manutenzione; transenne, che segnalano la caduta di cornicioni, non posizionate bene; caponiere in abbandono con potenziale pericolo per i visitatori, anche per la presenza di una tettoia in amianto; presenza ingiustificata di 2 New Jersey di cemento”.

“L’illuminazione è carente e non funzionante e soprattutto inutile perché la frequentazione notturna non esiste se non le persone poco raccomandabili – si legge ancora nel QT di Crovara e Lombardi -. Nonostante la presenza nel parco di alcuni maxi cartelli, sono descritti solo aspetti storici/militari, sono assenti indicazioni dettagliate per proseguire per la palestra nel verde e per il percorso lungo le mura, si allegano foto di tutto quanto descritto. Il parco delle Mura nella palestra nel verde è in totale abbandono e sommerso da erbacce e rovi incolti. Nel tratto iniziale c’è abbandono di materiale vicino alla casa abitata”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com