“Dal ’68 alla terza guerra mondiale”, se ne parla mercoledì a Sarzana

Riceviamo dall’associazione culturale Mediterraneo

Come siamo potuti passare da un’epoca di grandi speranze per cambiare il mondo in modo più umano, libero e giusto – quella degli anni Sessanta e del Sessantotto – a un’epoca, come l’attuale, di disumanizzazione, crescita delle diseguaglianze, rischi autoritari, l’epoca della “terza guerra mondiale a pezzi” che può arrivare alla guerra nucleare?

Se ne discuterà mercoledì 8 ottobre a Sarzana al Circolo Barontini (via Ronzano, 1) in un’iniziativa organizzata dal Circolo Pertini e dall’Associazione Culturale Mediterraneo.

Alle 17,30 Giorgio Pagano, curatore del libro “Tra utopia e realismo. Appunti sul Sessantotto , presenterà il libro dialogando con Alessandro Volpi, docente di Storia Contemporanea all’università di Pisa, e con Nicola Caprioni, presidente del Circolo Pertini e con i cittadini interessati.

Alle 21 Il dialogo proseguirà con gli stessi relatori e con i cittadini: verrà presentato il libro di Alessandro Volpi “La guerra della finanza. Trump e la fine del capitalismo globale”.

Tra le due iniziative si terranno il concerto con canti degli anni Sessanta di Livio Bernardini e, alle 19,30, la cena al prezzo di 25 euro (per prenotazioni: Gino 338 3058467).

