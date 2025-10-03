COMMENTA
CONDIVIDI

Finale Ligure, rinviato il convegno “L’agricoltura si prende cura del Creato(?)”

Finale Ligure, rinviato il convegno “L’agricoltura si prende cura del Creato(?)”

Generico settembre 2025

Finale Ligure. Il convegno “L’agricoltura si prende cura del Creato(?) Nuovi OGM e consumo consapevole”, previsto per domani, sabato 4 ottobre, presso la Parrocchia San Dalmazio Martire è rinviato a data da destinarsi. La decisione si è resa necessaria a causa dello sciopero generale nazionale indetto per oggi, 3 ottobre. Tale circostanza rende impossibile ai relatori provenienti da diverse regioni raggiungere la sede del convegno in tempo utile per il suo svolgimento.

“Consapevoli dell’importanza e dell’attualità delle tematiche che intendevamo affrontare insieme (la tutela del creato, i rischi dei nuovi ogm e la difesa di un’agricoltura ecologica e solidale), confermiamo il nostro impegno a riprogrammare il convegno non appena le condizioni lo consentiranno, per garantire un confronto ampio e partecipato”, scrivono in una nota il Servizio Pastorale per i Problemi Sociali della Diocesi di Savona-Noli, l’Associazione Rurale Italiana e il Centro Internazionale Crocevia.

» leggi tutto su www.ivg.it