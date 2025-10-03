Furto in gioielleria a Sarzana, vetrina sfondata in pieno giorno

Furto in gioielleria in pieno giorno giovedì a Sarzana. Poco prima delle 15.00 due ladri, con i volti coperti dai caschi integrali, sono arrivati in scooter davanti alla Gioielleria Leonardi, nel tratto finale di Via Landinelli che conduce in piazza Garibaldi, e con un oggetto contundente hanno sfondato una vetrina rubando diversi gioielli. Un’azione fulminea, ripresa dalle telecamere dell’attività, mentre le altre di videosorveglianza posizionate nel centro cittadino potrebbero aver immortalato altri dettagli utili alle indagini delle forze dell’ordine giunte subito sul posto. Sconcertata la titolare dell’attività sarzanese, per un colpo eseguito alla luce del sole e che per modalità ha pochi precedenti recenti, nonostante negli ultimi mesi non siano mancate altre spaccate ai danni di locali. Da quantificare invece l’entità del danno.

