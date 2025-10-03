Gaza, oggi lo sciopero generale: trasporti, scuola e sanità a rischio. Ma per il Garante è “illegittimo senza preavviso”

Liguria. Il giorno dello sciopero generale nazionale “promesso” in caso di attacco alla Global Sumud Flotilla è arrivato, puntuale, come puntuali sono stati gli incursori della marina israeliana che, a meno di 100 miglia dalle coste di Gaza, in acque internazionali, hanno assaltato le imbarcazioni della missione umanitaria, sequestrando cose e persone.

In tutta Italia sono state lanciati appuntamenti e manifestazioni: anche nel savonese sono diversi i concentramenti previsti per la mobilitazione lanciata dai sindacati Cgil, Usb e SiCobas contro il genocidio a Gaza e a sostegno degli attivisti della Flotilla arrestati. In mattinata è prevista anche la partenza di un corteo da piazza Mameli.

