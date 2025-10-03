Giro d’Italia 2026, la corsa torna in Liguria: arrivo di tappa a Chiavari

Il Giro d’Italia torna in Liguria. Lo fa dopo un anno di assenza. Nel 2024, Genova era stata partenza di tappa, con destinazione Lucca (qui la photogallery). Quest’anno, le prime indiscrezioni vedono un probabile arrivo di tappa a Chiavari, con partenza dalla Toscana.
L’obiettivo di Enzo Grenno, dirigente sportivo ligure incaricato dall’amministrazione regionale per curare i rapporti con RCS è coinvolgere le quattro province liguri. Si parla infatti anche di una seconda tappa, ovvero di una partenza a Imperia con coinvolgimento del territorio savonese prima di svilupparsi fino all’alto Piemonte.