Giro d’Italia 2026, l’annuncio di Enzo Grenno: “Torna in Liguria”

Il Giro d’Italia torna in Liguria. Lo svela Enzo Grenno, il dirigente sportivo savonese è stato anche quest’anno incaricato dall’amministrazione regionale a tenere i rapporti con RCS, il gruppo che organizza la corsa ciclistica che giungerà alla 109^ edizione.

“Sì, torna in Liguria – afferma Grenno -, il desiderio era farlo passare nel 2025 visto che la Liguria è Regione europea dello Sport. Non è stato possibile ma siamo felici di poter coronare l’anno in corso con l’annuncio del ritorno della corsa rosa“.

