Il Giro della Lunigiana approda alla Camera dei Deputati: maglia oro al cardiologo Costantino

La società Casano SSD arl organizzatrice del Giro della Lunigiana, rappresentata dal direttore generale Lucio Petacchi e dall’amministratore Michele Ricci, ha preso parte al convegno “Cardiosecurity Italia – Più formi, più salvi”, ospitato nella prestigiosa Sala della Regina alla Camera dei deputati in Roma. L’iniziativa riprende e sostiene il progetto promosso dal cardiologo apuano Fabio Costantino, che propone di integrare nei requisiti per il conseguimento della patente di guida la conoscenza delle tecniche di primo soccorso e l’uso di defibrillatori semiautomatici e automatici, con modifiche al Codice della strada.

Il Giro della Lunigiana — la più importante corsa a tappe al mondo riservata alla categoria Juniores (atleti di 17 e 18 anni), cioè giovani prossimi al conseguimento della patente — ha aderito fin dall’avvio al progetto “Più formi, più salvi”, inserendo il tema del primo soccorso come tema dell’edizione n. 49 del Giro della Lunigiana 2025 nel contesto del tema-sicurezza. Già a Terre di Luni una tavola rotonda aveva riunito medici, infermieri, forze dell’ordine ed esperti per confrontarsi sull’importanza della cardio sicurezza in ambito sportivo e civile. Nel corso dei lavori alla Camera, Fabio Costantino ha ribadito la necessità di trasformare la cultura del soccorso in patrimonio collettivo: “L’integrazione della formazione BLS-D nei percorsi civili, come quelli per l’ottenimento ed il rinnovo della patente di guida, e istituzionali è una scelta lungimirante, capace di costruire comunità più sicure e cittadini più consapevoli del loro ruolo nella catena della sopravvivenza”.

