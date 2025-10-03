Inzaghi: “Lo Spezia dimostra quanto sia tosta la B. Noi vogliamo arrivare alla sosta con un risultato importante”

“Spezia è una tappa importantissima, come tutte le partite di Serie B. Andiamo su un campo tosto, contro una squadra in una posizione in cui non si pensava potesse essere ad inizio anno. Veniamo da una buonissima prestazione, con grande convinzione e un’ottima classifica. Dobbiamo continuare con questo passo”. Filippo Inzaghi parla così, alla vigilia della trasferta del Picco contro lo Spezia di Luca D’Angelo. “Lo Spezia dimostra quanto sia difficile la Serie B. A tutti fa specie vederli lì, ma questo è l’equilibrio del campionato. Chi pensava fosse una passeggiata spero abbia capito cosa voglia dire fare la B. Dobbiamo dare continuità, giocando le nostre partite e portando più punti a casa possibili”.

Assente Ceccaroni in un Palermo che non vince da tre giornate e che vuole tornare al bottino pieno: “Dobbiamo chiudere prima della sosta con un risultato importante. Siamo imbattuti fin qui, ma non abbiamo fatto nulla. L’importante è essere lì, stando attaccati al treno. Qualcosa di positivo c’è già stata, ma adesso dobbiamo crescere partita dopo partita. Al posto di Ceccaroni giocherà Veroli, ha dimostrato di essere molto affidabile. Si tratta di un giocatore molto bravo, preso per fare questo”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com