La Spezia tra crescita e sfide: un trend con le sue conferme ma la demografia frena il futuro

La Spezia corre sul fronte economico, ma inciampa sulla demografia. Il nuovo Rapporto sull’economia provinciale diffuso dalla Camera di Commercio racconta di un territorio vivace, con occupazione in crescita, imprese resilienti e una blue economy che resta motore di sviluppo. A zavorrare il futuro, però, è una popolazione sempre più anziana: per ogni 100 under 14 ci sono oltre 260 over 64. Una forbice che rischia di mettere in discussione la tenuta del sistema.

Un momento di condivisione e confronto quello di questa mattina alla presenza di istituzioni, imprese, associazioni, cittadini per analizzare quanto accaduto, in termini di dinamiche economiche, in provincia della Spezia nell’ultimo anno con le relazioni del vice presidente vicario, Davide Mazzola, e del segretario generale, Marco Casarino. “I dati presentati oggi – ha commentato il vicepresidente Davide Mazzola – ci restituiscono l’immagine di una provincia dai tratti unici con punte di eccellenza che ne trinano lo sviluppo. La blue economy è l’asse attorno al quale ruota gran parte della ricchezza e dell’occupazione. A questa si affianca un comparto industriale solido e competitivo che conferma la capacità della nostra provincia di affrontare ambiti complessi e globali. I dati, tuttavia, non nascondono le sfide strutturali che ci attendono: nella mia relazione mi sono soffermato sull’aspetto demografico. Problema strutturale, ligure e italiano, ma da noi particolarmente evidente: la popolazione spezzina si conferma tra le più anziane d’Italia, ogni 100 giovanissimi tra 0 e 14 anni, abbiamo oltre 263 over 64 anni. Dobbiamo quindi diventare attrattivi per le nuove generazioni creando le condizioni affinché vivano e lavorino sul territorio. Operiamo insieme – è l’invito di Mazzola – mondo dell’impresa e delle istituzioni, per creare nuovi percorsi formativi, specializzati sulle necessità delle filiere e dei comparti in crescita. Gli strumenti per agire in questo senso li abbiamo così come esiste la volontà condivisa tra istituzioni, associazioni e imprese di traguardare questo obiettivo. Dobbiamo poi essere attrattivi sugli investimenti per far si che le imprese che vogliono lavorare da noi trovino spazi e condizioni favorevoli”. Mazzola, nel sottolineare il dato positivo dell’occupazione femminile, ha infine ricordato l’opportunità di lavorare a politiche di aiuto per le donne che lavorano”.

