Lavori pubblici, a Recco largo dei Mille cambia volto

Recco. Prosegue il percorso di riqualificazione urbana a Recco. Dopo la conclusione, lo scorso aprile, dei lavori sulla passeggiata a mare, l’amministrazione comunale ha approvato il progetto per il rifacimento dell’area di Largo dei Mille, con un investimento di 150mila euro per il primo lotto.

“Con questo intervento diamo continuità al restyling della città. Dopo la passeggiata a mare, il nuovo obiettivo è proseguire nel miglioramento della qualità e della sicurezza degli spazi pubblici, rendendoli più accoglienti e funzionali. Il nuovo un progetto unisce decoro urbano, accessibilità e sostenibilità, restituendo ai cittadini un centro più vivibile e armonico” dichiarano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Sara Rastelli.

