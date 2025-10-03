Lotteria d’arte per acquistare una nuova ambulanza: i numeri vincenti estratti dalla Pubblica assistenza di Sarzana

La Pubblica Assistenza Misericordia e Olmo di Sarzana, nell’ambito dei 150 anni della sua fondazione, ha organizzato una lotteria con in palio quadri donati da autori per l’acquisto della nuova ambulanza.Per ritirare i premi, è necessario presentarsi presso la sede della Pubblica Assistenza Misericordia e Olmo di Sarzana con la matrice del numero vincente entro e non oltre il 10 ottobre 2025.
Di seguito i numeri estratti:
– 339
– 442
– 374
– 274
– 1033
– 29 (Lasio)
– 240
– 621 (Tomaino)
– 352
– 593 (Musante)
– 898 (Perucca)
– 1090
– 923 (Colombani)