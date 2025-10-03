Lotteria d’arte per acquistare una nuova ambulanza: i numeri vincenti estratti dalla Pubblica assistenza di Sarzana

La Pubblica Assistenza Misericordia e Olmo di Sarzana, nell’ambito dei 150 anni della sua fondazione, ha organizzato una lotteria con in palio quadri donati da autori per l’acquisto della nuova ambulanza.Per ritirare i premi, è necessario presentarsi presso la sede della Pubblica Assistenza Misericordia e Olmo di Sarzana con la matrice del numero vincente entro e non oltre il 10 ottobre 2025.



Di seguito i numeri estratti:

– 339

– 442

– 374

– 274

– 1033

– 29 (Lasio)

– 240

– 621 (Tomaino)

– 352

– 593 (Musante)

– 898 (Perucca)

– 1090

– 923 (Colombani)

