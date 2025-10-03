Medusei: “Clima d’odio pericoloso. Necessaria condanna unanime”

“All’Arci Canaletto di Spezia è comparso un murales che inneggia all’omicidio di Charlie Kirk. Un fatto gravissimo, che supera ogni limite. Questa non è opinione, è istigazione alla violenza.

Si legittima l’odio ideologico e si normalizza la violenza come forma di lotta. È un segnale inquietante di degrado morale e culturale”. Lo scrive in una nota il consigliere regionale di FdI Gianmarco Medusei, che aggiunge: “Non può esserci ambiguità. Chi giustifica, minimizza o tace è complice. La democrazia si fonda sul confronto, non sulla minaccia. Il messaggio più importante va rivolto ai giovani: odiare non è pensare. Uccidere non è lottare. Le idee si combattono con altre idee, non con la violenza. È necessaria una ferma condanna da parte di tutti. C’è un clima di odio inaccettabile e pericoloso. Va fatta una seria riflessione a partire dalle scuole. Mi auguro – conclude – che questo graffito venga al più presto rimosso visto, inoltre, che è uno spazio pubblico”.

