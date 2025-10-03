Nell’ambito dell’attività dell’Osservatorio per il monitoraggio e l’analisi del fenomeno dell’incidentalità stradale, la Prefettura della Spezia ha effettuato la rilevazione dei dati relativa al primo semestre del 2025. E’ quindi mersa una diminuzione del 7,62% del totale dei sinistri rilevati rispetto al medesimo periodo dello scorso anno; pur non essendo aumentato il numero degli incidenti con lesioni, è invece incrementato il numero di quelli che hanno avuto conseguenze mortali (due rilevati nel primo semestre 2025 e nessuno nello stesso periodo del 2024). La Prefettura in una nota indica inoltre i dati relativi ai controlli stradali svolti nel primo semestre dell’anno in corso, concernenti le violazioni accertate e le sanzioni irrogate: violazioni elevate 18.415 (in diminuzione del 14% rispetto al 1° semestre 2024), patenti ritirate 418 (in aumento del 52,55% rispetto al 1° semestre 2024), veicoli sequestrati 179 (in diminuzione dell’8,21% rispetto al medesimo periodo dell’anno scorso). L’uso del cellulare alla guida è la seconda infrazione più comune tra gli automobilisti italiani. A seguito dell’entrata in vigore della legge che punisce chi usa il cellulare alla guida nel semestre considerato, gli organi di polizia stradale hanno ritirato 285 patenti. Le persone fermate e controllate ai fini dell’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza sono state 720 di cui 67 risultate positive al controllo. Riguardo il reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, sono state fermate e controllate 44 persone, di cui 7 risultate positive. Il riepilogo semestrale dei dati è consultabile sul sito della Prefettura.

L’articolo Nello Spezzino incidenti stradali in lieve calo, ritirate 285 patenti per uso del cellulare alla guida proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com