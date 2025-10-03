“Non chiedo a nessuno di fare come me, obiettore di coscienza. Ma è il momento di aprire un confronto con i lavoratori delle aziende a produzione militare”

Gentile Città della Spezia,

sono Giancarlo Saccani, uno dei portavoce della Rete spezzina Pace e Disarmo, ma vi scrivo a titolo personale per condividere alcune riflessioni in merito al salone navale-militare “Seafuture 2025” che si è appena concluso e alle manifestazioni promosse in città da diverse realtà tra cui soprattutto quelle organizzate dalla CGIL a favore della popolazione di Gaza e a sostegno delle Global Sumud Flotilla. Manifestazioni alle quali ho partecipato a fianco di numerosi lavoratori e lavoratrici, anche impiegati nelle aziende a produzione militare del nostro territorio.

Alcuni lavoratori mi hanno espresso personalmente e anche nei media locali il proprio disagio e disappunto nel vedere riportati i nomi delle aziende in cui lavorano, ed in particolare della Leonardo, in striscioni presenti in questi giorni in piazza Brin in cui l’azienda viene descritta come “complice di genocidio”.

