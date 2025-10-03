Piano della sosta sarzanese, Pd: “Giunta costruisca percorso di condivisione con la città e le attività”

“Sui parcheggi gli annunci non bastano: l’amministrazione comunale scopra le carte e costruisca subito un percorso di condivisione e ascolto con la città e le categorie economiche. Perché non hanno usato questi anni per elaborare soluzioni migliorative?”. A qualche giorno dall’annuncio dell’assessore Torri, il Partito Democratico sarzanese ritorna sul tema della nuova concessione del servizio di parcheggio a pagamento cittadino. “La giunta non pensi di far pagare a residenti e lavoratori il conto della propria incapacità di programmare. Da un anno e mezzo sul fronte dei parcheggi si va avanti a proroghe e a promesse: il contratto scaduto, su cui si sono per anni scaricate tutte le responsabilità, è ancora lì e si è fatto molto, molto poco per avviare un percorso virtuoso. Eppure, la pianificazione della sosta dovrebbe essere una delle preoccupazioni principali di un’amministrazione che si descrive come pragmatica e responsabile”.

“Commercianti e residenti sono stati interpellati? – si legge ancora – O ci si è accontentati, come al solito, di vaghi annunci a mezzo stampa? L’ultima proroga concessa al vecchio gestore scade a fine anno, siamo a ottobre e la giunta non ha ancora scoperto le carte: quali saranno le condizioni del nuovo sistema della sosta? Il futuro piano economico e finanziario della concessione si tradurrà in un aumento indiscriminato degli stalli a pagamento? In pratica, se così sarà, la giunta si libererà del problema parcheggi scaricandone il peso sulle tasche dei residenti e dei lavoratori. Magari con la scusa del ‘non si può fare altrimenti’. Ma siamo sicuri che siano stati fatti tutti gli approfondimenti necessari? Sono state valutate tutte le alternative? Su questi argomenti è indispensabile trasparenza e confronto. Quel confronto che come Partito Democratico cercheremo prima di tutto con i residenti e le categorie economiche. Al contrario dell’amministrazione, che vorrebbe fare finta di niente. Per adesso siamo all’anno zero”.

