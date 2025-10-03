Quasi due milioni per la messa in sicurezza di Punta Corvo, Galazzo e Cervia: “Primo passo importantissimo”

“Abbiamo appreso con favore che la Giunta Regionale ha individuato tra gli interventi finanziati dal Ministero dell’Ambiente, quello mirato alla “mitigazione del rischio idrogeologico connesso con i fenomeni franosi che interessano l’areale sovrastante la spiaggia di Punta Corvo”. Si tratta del primo lotto – primo stralcio per un importo di € 1.998.000,00 al netto della somme già stanziate dal Comune di Ameglia per gli studi geologici, il rilievo a mezzo drone e il progetto di fattibilità economica che ammontano complessivamente a € 154.338,62″. Lo affermano il sindaco di Ameglia Umberto Galazzo e l’assessore all’ambiente e ai lavori pubblici Nicolas Cervia. “Si tratta di un primo importantissimo passo concreto – proseguono – che ci consente di avviare l’intervento di recupero di Punta Corvo ed è stato reso possibile grazie ad un progetto di elevata qualità che ha ricevuto non solo il parere favorevole, ma anche il plauso degli enti sovraordinati coinvolti. Esprimiamo soddisfazione per il risultato ottenuto reso possibile grazie all’impegno dell’Ufficio Lavori Pubblici ed in primis del Responsabile Arch. Andrea Spinetti che ha coordinato il lavoro dei vari professionisti incaricati e si è attivato per far sì che si svolgesse un importante sopralluogo avvenuto nello scorso febbraio a cui hanno partecipato i rappresentanti tecnici di Autorità di Bacino, Regione Liguria ed Ente Parco Montemarcello-Magra-Vara oltre ovviamente ai progettisti incaricati”.

“Ora attendiamo di ricevere comunicazione ufficiale da parte della Regione per comprendere quali saranno i successivi passi. Occorrerà – crediamo – attendere che il Ministero dell’Ambiente, con decreto ministeriale, approvi il piano sottoposto dalla Regione per poi poter procedere alla redazione del progetto esecutivo ed alla successiva predisposizione del bando di gara per l’affidamento dei lavori. L’auspicio è quello di veder realizzato questo intervento fondamentale per il nostro territorio nel più breve tempo possibile e possiamo garantire che il Comune di Ameglia proseguirà con lo stesso impegno profuso fino ad oggi affinché Punta Corvo e il sentiero sovrastante tornino ad essere fruibili, almeno in parte, in sicurezza”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com