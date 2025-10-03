“Salvini come Kirk”, il vicepremier denuncia la scritta a Genova: solidarietà della sindaca

Genova. “Salvini come Kirk, se il buongiorno si vede dal mattino… Non saranno minacce e violenza a fermare le nostre battaglie di libertà. Paura mai, avanti a testa alta!”. Così il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini questa mattina ha commentato su X l’immagine di una scritta a pennarello che sarebbe apparsa sul palo di un cartello pubblicitario in corso Europa, nel quartiere di San Martino, a Genova.

La scritta paragona Salvini a Charlie Kirk, l’attivista statunitense della destra trumpiana, idolo del mondo “Maga”, ucciso il 10 settembre in un attentato durante un comizio. Sulla scritta è stato avviato un approfondimento da parte della digos.

