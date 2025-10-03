“Santa in Giallo”: stamattina il via ufficiale al concorso letterario

Da Franco Borlenghi (testo e fotografie), “Santa Magazine”

Questa mattina, presso l’Auditorium Santa Margherita (Ex cinema Lux), l’attesa inaugurazione del concorso “Santa in Giallo”, dedicato a questo importante e seguito genere letterario.

Dopo una settimana dedicata alle anticipazioni, con la presentazione di alcuni libri e la proiezione, al cinema Centrale, di film polizieschi, finalmente siamo giunti al clou della manifestazione

Alla mattinata di apertura, sono intervenuti rappresentanti della comunità sammargheritese, tra cui il comandante della locale stazione dei Carabinieri, Maresciallo Magoni e, per l’amministrazione comunale, la vicesindaco Fabiola Brunetti, la quale ha portato il saluto della città.

