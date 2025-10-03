Spezia-Palermo, sfida di pesi diversi: aquilotti a caccia di luce, rosanero già in quota

Delicatissima, non giriamoci intorno. Perché alla settima giornata si cerca ancora la prima vittoria di un inizio di stagione disastroso, perchè si gioca in quel “Picco” che sa trascinarti se convinto ma anche giudicarti se le cose non vanno e ora non vanno proprio. Se poi ci mettiamo che sul rettangolo di Viale Fieschi cala il Palermo di un certo Pippo Inzaghi, la corazzata della serie B, il menù di un pomeriggio complesso è presto servito. Spezia e Palermo tornano ad incrociarsi in Serie B in una sfida che negli ultimi anni, al netto dei massimi e dei minimi (gli anni della A per l’una, la ripartenza dalle categoria per l’altra) ha regalato emozioni e statistiche interessanti. I precedenti dicono che le due squadre si sono affrontate 20 volte nella categoria: si contano sei vittorie per i rosanero, quattro per i liguri e ben dieci pareggi, compreso l’ultimo confronto diretto. Al “Picco” la tradizione recente parla piuttosto chiaro e sorride ai bianchi anche se, ormai lo abbiamo capito, ogni stagione ha storia a sè e i numeri in massima parte non fanno il trend: ad ogni modo lo Spezia ha mantenuto la porta inviolata in cinque delle ultime sette gare casalinghe contro i rosanero, dopo che nelle tre precedenti era sempre stato trafitto.

L’avvio di stagione ha portato con sé qualche difficoltà, eufemismo di cortesia: sì, perché davanti al proprio pubblico gli aquilotti non hanno ancora trovato il successo (un pari e due sconfitte), situazione che si era verificata solo in due occasioni nelle ultime stagioni, nel 2019/20 – poi culminata con la promozione – e nel 2023/24 in cui è servito arrivare fino all’ultima giornata per guadagnarsi la salvezza e il mantenimento della categoria. Due opposti che, appunto, non possono fare classifica. Dall’altra parte c’è un Palermo sornione che in trasferta ha già trovato continuità: una vittoria e un pareggio nelle prime due uscite esterne, con la possibilità di arrivare a quota sette punti nelle prime tre trasferte, traguardo che i siciliani hanno raggiunto soltanto nel 1964/65 e nel 2023/24. La squadra di Corini, inoltre, va a segno lontano dal “Barbera” con impressionante regolarità: sono dodici le gare consecutive in cui ha trovato almeno un gol fuori casa, striscia che rappresenta un record assoluto per il club nella competizione. A questo dato si aggiunge la solidità difensiva: appena due reti incassate nelle prime sette giornate, meno di quanto mai fatto nella storia recente, visto che il limite precedente era di tre gol subiti nelle stagioni 1967/68, 1971/72 e 1979/80.

Il ricordo più vivido al “Picco” resta quello della sfida del 9 febbraio scorso. Quel pomeriggio il Palermo sembrava avere la vittoria in pugno: Ranocchia fulminò Chichizola dopo appena 23” con un sinistro a giro e Brunori, nella ripresa, raddoppiò dando l’impressione di chiudere la pratica. Ma la squadra di D’Angelo, quella squadra che al Picco non mollava mai, non si arrese nemmeno per idea e trascinata dal pubblico trovò la forza per una rimonta clamorosa. Al novantaduesimo Pio Esposito accorciò le distanze di testa, e al novantacinquesimo Peppe Aurelio, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, siglò il 2-2 facendo esplodere lo stadio. Una scena rimasta impressa non solo nei tifosi liguri ma anche nella memoria collettiva della cadetteria, simbolo di come nel calcio nulla sia mai deciso fino all’ultimo pallone.

