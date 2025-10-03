Sport, Comune di Genova aderisce alla II edizione del “Trofeo ciclistico nastro rosa”

Genova. Il Comune di Genova, con una delibera approvata ieri, su proposta della sindaca Silvia Salis, aderisce alla seconda edizione del “Trofeo ciclistico Nastro rosa 2025”, organizzato dall’ASD Ciclistica Molassana e che si terrà domenica mattina, con partenza alle 9, dal “Bike village” che verrà appositamente allestito in piazza Martinez. Alle premiazioni, previste per le 12, sarà presente il presidente del consiglio comunale Claudio Villa, in rappresentanza di Palazzo Tursi, su delega della sindaca.

Il “Trofeo ciclistico Nastro rosa 2025” sarà una pedalata ecologica cittadina, non agonistica, per valorizzare e promuovere i percorsi ciclabili genovesi, e per raccogliere fondi a favore della ricerca sui tumori femminili, nel mese dedicato appunto al Nastro Rosa di Fondazione AIRC.

