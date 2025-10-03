Tagnochetti (Trasportounito): “In quattro mosse un nuovo modello per l’autotrasporto in Liguria”

Genova. All’indomani del convegno organizzato a Genova, a Palazzo San Giorgio, sui disservizi e sulle carenze organizzative, infrastrutturali e normative che mettono in crisi il trasporto su gomma e, di conseguenza, l’intero sistema logistico, Trasportounito traccia le linee guida per invertire la rotta e fermare la moria di aziende serie dell’autotrasporto, sempre più spesso sostituite da imprese che operano con pratiche scorrette e senza rispettare le norme di sicurezza.

Giuseppe Tagnochetti, coordinatore dell’associazione, ribadendo alla filiera logistica la richiesta di puntuale applicazione della legge 105/2025 sulle attese al carico e scarico, indica quattro direttrici di intervento. Sul fronte del modello operativo, propone un sistema logistico di interesse pubblico basato sull’apertura h24 di magazzini di destino, terminal portuali e depositi, in modo da ampliare le fasce orarie di carico e scarico, distribuire meglio i flussi dei camion tra porti e destinazioni anche tra le 9 e le 13 e con minore intensità tra le 13 e le 19, e favorire l’utilizzo della rete autostradale nelle fasce 3-6 e 21-24, quando i traffici cittadini sono fermi, a condizione di sospendere i cantieri notturni che oggi paralizzano la Liguria.

» leggi tutto su www.genova24.it