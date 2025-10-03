COMMENTA
Trinità, Destri: “Amministrazione restituisca rilevanza alle consulte territoriali”

Area verde Trinità - Piazza Caduti di via Fani

“Come da richiesta tramite la Consulta territoriale di Trinità da me attivata, anche se tardivamente, siamo riusciti ad ottenere alcuni interventi sul quartiere della Trinità come una provvisoria chiusura degli accessi all’oratorio, e l’intervento di un agronomo per programmare le potature degli alberi e se necessario il taglio di quelli ritenuti malati, ed un taglio celere anche se disordinato dell’erba”. Così Giovanni Destri, che prosegue: “Nostra intenzione e’ non abbassare la guardia perché  diverse sono ancora le criticità. Tuttavia tengo a rilevare che questi  segnali positivi sono derivati  da un confronto nato dapprima all’interno della consulta stessa con la piena disponibilità del Presidente a farsi carico della richiesta in tempi brevi, poi  con l’assessore competente Ponzanelli, e la visita dei consiglieri Italiani e Ravecca. Le sollecitazioni ed i continui richiami dei cittadini del quartiere  sono stati importanti  ma ritengo che le giuste e legittime proteste possano portare anche a risultati concreti quando sono ricondotte ai canali istituzionali che l’amministrazione Sarzanese ha in essere da molti anni,  le consulte territoriali. Non tutte in  questi anni sono state considerate o addirittura ascoltate , ma penso sia opportuno che tornino ad assumere un ruolo rilevante , fattore di impulso, di suggerimento, di critica se necessario verso l’Amministrazione comunale e capaci di sviluppare  un rapporto proficuo attraverso il quale l’amministrazione può dare dei segnali importanti ai cittadini ,possono avere una funzione determinante per risolvere precise  problematiche dei quartieri a patto che  non siano subalterne al Governo della Città e siano ascoltate in tutte le loro istanze. Per questo come membro della consulta di Trinità, dopo essermi impegnato assieme al Presidente e a tutti i membri, per dare questi primi segnali positivi in questo quartiere,  penso che questo processo vada esteso a tutti i quartieri e quindi scriverò già domani all’assessore competente di convocare appena possibile  tutti i direttivi delle consulte ad un primo incontro con tutta la giunta Sarzanese per impostare un rapporto continuo e costante, pianificare  vari interventi ed eventi soprattutto nelle periferie,  fare una programmazione seria e credibile, e poi aspetto primario e fondamentale attuare un controllo ed una verifica costante degli impegni presi, ad esempio mensilmente , in accordo con i cittadini stessi. Tutto questo dovrà avvenire con la massima trasparenza e dovuta pubblicità, chiedo quindi all’Assessore in tempi brevi di rispondere a tale richiesta dicendo cosa vorrà farne di tali organismi,
oramai prossimi alla scadenza e come intenderà coinvolgerli nei processi più importanti che riguardano la nostra Sarzana”.

