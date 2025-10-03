Trinità, Destri: “Amministrazione restituisca rilevanza alle consulte territoriali”

“Come da richiesta tramite la Consulta territoriale di Trinità da me attivata, anche se tardivamente, siamo riusciti ad ottenere alcuni interventi sul quartiere della Trinità come una provvisoria chiusura degli accessi all’oratorio, e l’intervento di un agronomo per programmare le potature degli alberi e se necessario il taglio di quelli ritenuti malati, ed un taglio celere anche se disordinato dell’erba”. Così Giovanni Destri, che prosegue: “Nostra intenzione e’ non abbassare la guardia perché diverse sono ancora le criticità. Tuttavia tengo a rilevare che questi segnali positivi sono derivati da un confronto nato dapprima all’interno della consulta stessa con la piena disponibilità del Presidente a farsi carico della richiesta in tempi brevi, poi con l’assessore competente Ponzanelli, e la visita dei consiglieri Italiani e Ravecca. Le sollecitazioni ed i continui richiami dei cittadini del quartiere sono stati importanti ma ritengo che le giuste e legittime proteste possano portare anche a risultati concreti quando sono ricondotte ai canali istituzionali che l’amministrazione Sarzanese ha in essere da molti anni, le consulte territoriali. Non tutte in questi anni sono state considerate o addirittura ascoltate , ma penso sia opportuno che tornino ad assumere un ruolo rilevante , fattore di impulso, di suggerimento, di critica se necessario verso l’Amministrazione comunale e capaci di sviluppare un rapporto proficuo attraverso il quale l’amministrazione può dare dei segnali importanti ai cittadini ,possono avere una funzione determinante per risolvere precise problematiche dei quartieri a patto che non siano subalterne al Governo della Città e siano ascoltate in tutte le loro istanze. Per questo come membro della consulta di Trinità, dopo essermi impegnato assieme al Presidente e a tutti i membri, per dare questi primi segnali positivi in questo quartiere, penso che questo processo vada esteso a tutti i quartieri e quindi scriverò già domani all’assessore competente di convocare appena possibile tutti i direttivi delle consulte ad un primo incontro con tutta la giunta Sarzanese per impostare un rapporto continuo e costante, pianificare vari interventi ed eventi soprattutto nelle periferie, fare una programmazione seria e credibile, e poi aspetto primario e fondamentale attuare un controllo ed una verifica costante degli impegni presi, ad esempio mensilmente , in accordo con i cittadini stessi. Tutto questo dovrà avvenire con la massima trasparenza e dovuta pubblicità, chiedo quindi all’Assessore in tempi brevi di rispondere a tale richiesta dicendo cosa vorrà farne di tali organismi,

oramai prossimi alla scadenza e come intenderà coinvolgerli nei processi più importanti che riguardano la nostra Sarzana”.

