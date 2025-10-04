A Castel Dragone inaugurata la mostra per i 150 anni dell’istituto nautico Colombo

Genova. Grande festa a Castel Dragone per i 150 anni del Nautico Colombo. Nelle sale dell’antico maniero è stata inaugurata la mostra fotografica dedicata a una delle eccellenze del territorio camogliese. Una realtà che unisce storia e tradizione marinara, profondamente legata al tessuto, non solo culturale, camogliese. Un rapporto e un senso di appartenenza imprescindibile con la “Città dei Mille Bianchi Velieri” dal 1875, l’anno di apertura.

Punto di riferimento formativo per generazioni di aspiranti lupi di mare, come ha sottolineato il sindaco Giovanni Anelli (ex allievo come il vicesindaco Lorenzo Ghisoli) che garantisce numeri di peso per gli sbocchi lavorativi post diploma.

