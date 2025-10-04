Albenga, Ciangherotti e Perrone: “Via Carloforte, vergogna comunale: tra spacciatori, abusivi e degrado”

Albenga. “A dieci giorni dalla nostra prima denuncia pubblica, nulla è cambiato. L’area dei tre palazzi incompiuti di via Carloforte continua a versare in un inaccettabile stato di degrado e abbandono”, affermano in una nota i consiglieri di minoranza Eraldo Ciangherotti e Ginetta Perrone (FI).

“Non solo l’amministrazione comunale resta immobile di fronte a un problema che da quindici anni mortifica il quartiere, ma oggi siamo costretti a segnalare la presenza quotidiana di spacciatori e di occupanti abusivi all’interno degli immobili, che sono e restano di proprietà del Comune di Albenga. Come se non bastasse, l’area di cantiere è accessibile a chiunque: persino i bambini possono entrarvi liberamente, senza che vi sia la minima protezione o senso di responsabilità da parte di chi dovrebbe garantire la sicurezza. Le conseguenze, in caso di incidenti, sarebbero gravissime”, aggiungono.

» leggi tutto su www.ivg.it