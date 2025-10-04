Albisola, ecco la rinnovata Scuola Comunale di Ceramica

Albisola Superiore. Una scuola di ceramica che investe sul futuro. Nella formazione, da sempre. Dove sono passati numerosi artisti e oggi restituita alla città, completamente rinnovata. Un lavoro durato tutta l’estate, ed ora è si pronti per ripartire. La Scuola Comunale di Ceramica di Albisola Superiore pronta a scrivere una nuova pagina della sua storia grazie ai lavori di ammodernamento effettuati negli scorsi mesi.

Il presidente Gabriele Resmini, ha illustrato il programma formativo con i nuovi corsi che guideranno gli allievi in un percorso di crescita artistica e professionale. “Tecnica artigianale che si mescola con quella artistica. Una tradizione che porteremo avanti con forza grazie anche a questa rinnovata scuola” ha sottolineato. Non solo un rilancio strutturale, ma anche simbolico.

