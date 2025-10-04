COMMENTA
CONDIVIDI
Altre News

Albisola, ecco la rinnovata Scuola Comunale di Ceramica

Albisola, ecco la rinnovata Scuola Comunale di Ceramica

Inaugurazione scuola ceramica Albisola

Albisola Superiore. Una scuola di ceramica che investe sul futuro. Nella formazione, da sempre. Dove sono passati numerosi artisti e oggi restituita alla città, completamente rinnovata. Un lavoro durato tutta l’estate, ed ora è si pronti per ripartire. La Scuola Comunale di Ceramica di Albisola Superiore pronta a scrivere una nuova pagina della sua storia grazie ai lavori di ammodernamento effettuati negli scorsi mesi.

Il presidente Gabriele Resmini, ha illustrato il programma formativo con i nuovi corsi che guideranno gli allievi in un percorso di crescita artistica e professionale. “Tecnica artigianale che si mescola con quella artistica. Una tradizione che porteremo avanti con forza grazie anche a questa rinnovata scuola” ha sottolineato. Non solo un rilancio strutturale, ma anche simbolico.

» leggi tutto su www.ivg.it