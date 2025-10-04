Anche i genovesi al corteo per la Palestina a Roma, gli organizzatori: “Siamo un milione”

Genova. Ci sono anche centinaia di genovesi e liguri alla grande manifestazione nazionale di oggi pomeriggio a Roma per Gaza e la Palestina, all’indomani dello sciopero generale che ha portato in piazza 40mila persone a Genova senza problemi di ordine pubblico. Dalla regione sono partiti diversi pullman allestiti dalle organizzazioni sindacali, altri si sono mossi in treno o con mezzi propri.

“Oggi la federazione di Usb di Liguria insieme ai portuali del Calp si trova al corteo promosso dalle realtà palestinesi – spiega il sindacato in una nota -. Centinaia di migliaia di lavoratori e lavoratrici, dopo lo sciopero generale di ieri, stanno marciando per le vie di Roma per chiedere la fine del genocidio e denunciare la complicità del governo Meloni, che continua a promuovere l’economia di guerra e il piano di riarmo europeo”.

