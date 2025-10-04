Banco Bpm Rari Nantes Savona, buona la prima: Florentia travolta con 22 reti di scarto

Savona. Il Banco Bpm Rari Nantes Savona ha vinto con la Rari Nantes Florentia, nella piscina “Zanelli” di Savona, l’incontro valevole per la prima giornata della regular season del campionato di Serie A1. 22 a 4 è stato il risultato finale in favore del Savona in una partita sempre a senso unico.

Miglior marcatore dell’incontro con 8 reti è stato il neo attaccante ungherese Oliver Leinweber.

Da segnalare l’esordio in Serie A1, con gol, per il giovane Pietro Bragantini, classe 2009.

Nel quarto tempo in porta Bianchi tra gli ospiti e Giotta Lucifero; quest’ultimo ha parato anche un rigore.

