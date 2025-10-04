Cadimare-Marola, da lunedì parte il cantiere per la posta del nuovo acquedotto

Prenderanno il via lunedì mattina, con la posa del cantiere da parte del gestore del servizio, Acam Acque Spa, lungo la strada Napoleonica, in località Cadimare, i primi lavori previsti per la sostituzione del tubo dell’acquedotto idrico che collega la zona del Ponente del Golfo, comune di Porto Venere compreso, con il resto della provincia. Si provvederà alla sostituzione della tubazione principale lungo il tratto stradale tra il borgo di Cadimare e quello di Marola, ovvero una delle tratte in cui negli anni si sono verificate le maggiori problematiche dovute alla rottura dell’impianto, questo perché in molte parti il tubo risale anche agli anni ’50, si tratta quindi di una condotta che è indispensabile venga sostituita in quanto vetusta e non più efficiente, dove si evidenziano anche perdite che potrebbero creare aggravio alla situazione delle infrastrutture stradali e costi aggiuntivi agli utenti.

L’intervento, che rientra nei finanziamenti Pnrr e non comporterà aggravi sulle bollette, rientra nel più vasto piano di sostituzione delle condotte dell’acquedotto provinciale che sono state oggetto di analisi negli scorsi mesi e dove si sono evidenziate problematiche tecniche risalenti alla mancata manutenzione degli ultimi anni, in molti casi infatti si tratta di tubazioni del secolo scorso che presentano gravi problematiche. Il cantiere stradale mobile, che si installa a conclusione del periodo estivo nel quale la strada ha i maggiori picchi di utilizzo, sarà adattato alle esigenze della stessa strada con la necessità di essere organizzato per gestire le attività creando il minimo disagio.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com