Calcio/ Samp, striscione dei tifosi a Bogliasco: “Basta chiacchere, vincete”

“Basta chiacchiere, vincete”: con questa frase netta e diretta, i tifosi blucerchiati hanno voluto mandare un messaggio chiaro alla squadra. Lo striscione è apparso questa mattina nei pressi del centro sportivo di Bogliasco, alla vigilia della sfida che vedrà la Sampdoria affrontare il Pescara.

Il gruppo de La Sud, cuore pulsante del tifo doriano, ha poi intonato cori di contestazione rivolti sia alla società sia al direttore sportivo Nicola Legrottaglie Fredberg. Un clima teso, dunque, che accompagna l’attesa per una gara già considerata decisiva per il morale e per la classifica.

