Chiavari: “Nel 2026 ospiterà una tappa del Giro d’Italia”

A riportare la notizia è Genova 24. Il Giro d’Italia 2026 potrebbe far tappa a Chiavari. In una la cui partenza è prevista in Toscana e arrivo con volata sull’Aurelia tra Lavagna e Chiavari.

E’ questo l’obiettivo di Enzo Grenno, dirigente sportivo ligure incaricato dalla Regione di curare i rapporti con gli organizzatori della corsa rosa; si spera anche di portare in Liguria una seconda tappa nel Ponente. Dice Grenno: “Il Giro d’Italia torna in Liguria; il desiderio era farlo passare nel 2025 visto che la Liguria è Regione europea dello Sport. Non è stato possibile ma siamo felici di poter coronare l’anno in corso con l’annuncio del ritorno della corsa rosa“.

