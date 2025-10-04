Cinque Terre, il risveglio di un turismo autentico al Ttg di Rimini

Al TTG Travel Experience 2025 di Rimini, il Parco Nazionale delle Cinque Terre si presenta con una visione chiara: il turismo del futuro non può che nascere dall’integrità del paesaggio e dal legame profondo con le comunità che lo abitano. Con AWAKE CINQUE TERRE, in programma mercoledì 8 ottobre nello stand della Regione Liguria, il Parco porta sul palcoscenico nazionale due esperienze che si intrecciano come radici e rami dello stesso albero.

Il primo è il Marchio di Qualità Ambientale CETS, nella sua Fase II, che riconosce e valorizza le strutture e gli operatori capaci di coniugare accoglienza e rispetto per il territorio. Il secondo è il progetto Le Vie delle Cinque Terre, sette percorsi tematici che invitano a riscoprire il paesaggio attraverso cammini, aromi, storie e sapori. “Il nostro obiettivo – spiega il presidente del Parco, Lorenzo Viviani – è costruire un modello di turismo che non consumi il territorio, ma che lo custodisca, restituendo al visitatore l’essenza di un luogo unico al mondo.”

