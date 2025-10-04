Cogorno: ancora gravi le condizioni della donna; si cerca la causa dell’intossicazione

Sono ancora gravi le condizioni della donna di 84 anni, sopravvissuta alla morte del marito di 87 anni a Cogorno (e non Carasco come – e ci scusiamo – abbiamo scritto ieri appena avuto notizia della tragedia). Probabilmente la disgrazia è dovuta a monossido di carbonio. Ma è solo l’ipotesi più probabile che sposa il Secolo XIX mentre il Tg3Rai ipotizza e lascia aperta la porta ad altre ipotesi. La casa è sotto sequestro e i tecnici dei vigili del fuoco e dei carabinieri torneranno ad esaminarla prima di completare la relazione per la Procura. Il giudice terrà conto degli esami dell’autopsia che verrà eseguita sull’uomo e degli esami del sangue eseguiti sulla sulla donna che resta in prognisi riervata e ricoverata in rianimazione.

Se sopravviverà, lo dovrà al servizio infermieristico dell’Asl-4 che seguiva i coniugi. Una infermiera che si era recata a casa, non ricevendo risposta, ha chiamato il 112 e sul posto sono in breve arrivati il medico del 118, la Croce Rossa di Cogorno, i vigili del fuoco di Chiavari, i carabinieri e l’elicottero Drago che ha traferito la donna in codice rosso al san Martino.

