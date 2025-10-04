D’Angelo: “Io non mi arrendo. C’è tempo per recuperare, se me lo permettono”

“Io sicuramente non mi arrendo, sono sera convinto di riuscire a fare uscire la squadra da questo momento”. Luca D’Angelo non ha alcun dubbio, parla con lucidità dopo la sconfitta dello Spezia contro il Palermo. Il momento più delicato della sua storia spezzina, dopo i fuochi d’artificio dello scorso anno e quella salvezza insperata, in cui ad un certo punto credeva solamente lui. “Sono convinto che ci tireremo fuori da questi problemi perché ne abbiamo tutte le potenzialità calcistiche, innanzitutto. Non cambio idea sul valore della squadra in base ai risultati. Penso sia una buona squadra che non sta rendendo come deve. Oggi non penso meritassimo di perdere, credo che questa squadra possa venirne fuori perché ha grande determinazione”.

Il calcio sa essere sadico, uno sport in cui la riconoscenza non ha posto e che vive di risultati. Questo Spezia, nonostante tutto ciò che ha costruito negli ultimi due anni, non sta ottenendo risultati e la posizione di D’Angelo finisce in grande discussione. Ma il tecnico è spettatore di tutto ciò, non potendo incidere concretamente sulle decisioni: “Non c’è l’autodeterminazione in questo sport, c’è qualcuno sopra di me che decide”, dice in conferenza. “I risultati non sono buoni, io sicuramente non mi arrendo a questa situazione. Stiamo facendo male, sono passate sette partite e il tempo per recuperare c’è tempo, se me lo permettono. Decidessero in maniera differente, così come sono arrivato senza andare fastidio andrei via senza dare fastidio. È una società di brave persone, io faccio ciò che mi dicono, augurandomi che mi dicano di rimanere qui con la squadra. Sono tutti bravissimi ragazzi che ci tengono tantissimo, mi spiacerebbe andare via. Ma non dipende da me. Da me dipendono i risultati”.

