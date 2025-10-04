Due reef artificiali a Santa Teresa per l’ostrica piatta, il mollusco che rigenera le acque di porto

Enea ha messo in mare nella baia di Santa Teresai primi due prototipi di reef artificiali per favorire il ripopolamento di un mollusco autoctono con potenziale filtratore, l’ostrica piatta, utile per rigenerare ambienti marini, tutelare la biodiversità e regolare il clima. Si tratta di due dei cinque prototipi che dovranno essere realizzati nell’ambito del progetto PnrrR Raise, condotto da ENEA in collaborazione con la Cooperativa di Mitilicoltori Associati, il Comune di Lerici e la Scuola di Mare che si occupa di risanare aree portuali con soluzioni rigenerative nature based. I due reef progettati da Enea e costruiti in cemento certificato e compatibile con l’ambiente marino dall’azienda D-SHAPE, sono stati installati grazie all’intervento dei palombari del Comsubin insieme alla ditta Submariner.

Saranno impiegati come substrato per il progetto di ripopolamento dell’ostrea edulis, che generalmente è presente lungo la costa, dalla superficie del mare fino a qualche metro di profondità, formando aggregazioni dalla struttura tridimensionale, i cosiddetti reef, in grado di fornire habitat a molte altre specie. A ottobre, sui due reef verranno posizionati gusci di ostriche e cozze provenienti da scarti della filiera della molluschicoltura, contribuendo così a creare un habitat ancora più favorevole alla colonizzazione.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com