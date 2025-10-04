Flotilla, i genovesi José Nivoi e Luca Viani tornano a casa. Le testimonianze: “Condizioni umilianti”

Genova. Tornano a casa José Nivoi e Luca Viani, due dei tre genovesi partiti con la Global Sumud Flotilla per portare aiuti alla popolazione di Gaza e fermati dall’esercito israeliano. Secondo quanto riportato dall’Ansa, il gruppo dei 26 italiani che hanno firmato per il rilascio immediato, dopo l’arrivo a Istanbul, è stato smistato su due voli della Turkish Airlines diretti uno a Roma Fiumicino e l’altro a Milano Malpensa, con atterraggio nella tarda serata di sabato. A quanto riferito, le spese del volo di rientro sono state sostenute dalla compagnia aerea turca.

Erano stati il ministro Antonio Tajani e la Farnesina ad annunciare in mattinata che sarebbero rientrati in Italia. A bordo del volo che li ha portati a Instabul da Eliat c’erano in tutto 137 attivisti della Flotilla.

