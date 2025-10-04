Giorgio Pagano: “Dino Grassi sarebbe felice delle piazze finalmente piene di giovani”

Il libro di Dino Grassi “Io sono un operaio. Memoria di un maestro d’ascia diventato sindacalista” è stato presentato nel pomeriggio di ieri, venerdì 3 ottobre, al Pisa Book Festival (Auditorium/Navi Antiche). Nella mattinata si è tenuta, anche a Pisa, una grande manifestazione per lo sciopero generale, a cui hanno partecipato 20mila persone. Giorgio Pagano, curatore del libro, Andrea Camilli, archeologo del Museo delle Navi Antiche, e Stefano Gallo, ricercatore CNR e direttore della Biblioteca Franco Serantini, si sono soffermati sul libro e sulla figura di Dino Grassi, mettendo in rilievo la loro attualità proprio in una giornata come quella di ieri. “La comunità operaia del Novecento era fortemente internazionalista – ha detto Pagano – dedicava una enorme attenzione ai temi internazionali: Dino Grassi ci racconta il sostegno ai popoli africani in lotta contro i regimi coloniali, all’antifranchismo in Spagna, al popolo del Vietnam e poi a quello del Cile”. La giornata odierna è importante – ha aggiunto – perché dimostra che “il mondo del lavoro non ha dimenticato questa lezione: per ogni generazione viene il momento della rivolta morale, della presa di coscienza della necessità di combattere le ingiustizie, non è vero che la storia è finita e che non esistono alternative”.

Dino Grassi capì fin dalle lotte del 1960, e poi nel Sessantotto operaio, la necessità di unire lavoratori e giovani: “definì il movimento studentesco come un ‘soffio vitale’, oggi sarebbe felice di vedere che le piazze sono finalmente piene perché i giovani sono più numerosi degli anziani”. Pagano ha concluso: “Il movimento è plurale, non può essere mortificato da nessun tentativo di ‘metterci il cappello’. Ma colpisce la totale incapacità di chi sta al governo di comprendere la forza della rivolta morale in atto. Una contrapposizione di questa durezza con la CGIL, oggi unita a USB e Cobas, e i movimenti non si vedeva dal luglio del 1960, quando il governo Tambroni appoggiato dai fascisti del MSI fu travolto dall’opposizione che scatenò nel Paese, con alla testa non solo i lavoratori ma anche e soprattutto i giovani, ‘i ragazzi dalle magliette a strisce’. La vera questione ora è: quanto durerà il movimento? Cosa succederà nella politica?”.

