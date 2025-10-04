Grave incidente in Val Fontanabuona, appello dei familiari della ragazza: “Cerchiamo testimoni”

Carasco. Si cercano testimoni per il gravissimo incidente che lo scorso 25 settembre ha coinvolto una ragazza di 25 anni a bordo di una moto a Bavaggi, nel territorio comunale di Carasco in Val Fontanabuona.

“Abbiamo ricevuto una chiamata da una familiare della ragazza – spiega il Comitato Salviamo la Fontanabuona sulla sua pagina Facebook -. La ragazza purtroppo è ancora in coma in ospedale e non può rendere testimonianza della reale dinamica dell’accaduto. I familiari sono disperati e fanno un appello a chi abbia testimonianze su questo tragico incidente“.

