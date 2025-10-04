Inzaghi: “Sono convinto lo Spezia si rialzerà e ci darà filo da torcere per andare in Serie A”

“Fare una partita di questa personalità era difficile. Lo Spezia è una squadra forte, lo scorso anno meritava di andare in Serie A e sono sempre gli stessi. Possono crearti sempre pericoli, ma abbiamo fatto tutto noi andando in vantaggio di due gol meritatamente, riaprendola con una disattenzione. Penso i nostri tifosi siano felici di vederci così e che meritatamente occupiamo questa posizione”. Parla così Filippo Inzaghi, dopo il successo del suo Palermo contro lo Spezia.

Uno Spezia in grande difficoltà, ma che per l’allenatore ha tutte le carte in regola per rinascere: “Posso solo fare i complimenti a D’Angelo. Siamo venuti a vincere a Spezia dopo oltre novant’anni, a questa squadra vanno fatti solo i complimenti. Questo Palermo sta abituando i suoi tifosi ai record. Io credo che lo Spezia lotterà fino alla fine per andare in Serie A, lo meritava l’anno scorso. Ha avuto solo la sfortuna di trovare un Pisa incredibile. Poi perdere così in quel modo la Serie A è dura ripartire. Ha un allenatore bravissimo e penso ci darà il filo da torcere fino alla fine”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com