Lo Spezia si prende una notte di riflessione per decidere il futuro di Luca D’Angelo

I campanelli d’allarme che da settimane rimbombavano nell’aria hanno tuonato stasera come un colpo secco, che lascia feriti e confusi. Lo Spezia vive ore di sospensione, trattenendo il fiato davanti a un bivio che sembra già segnato: il futuro di Luca D’Angelo pende su un filo sempre più sottile. Dopo la sconfitta contro il Palermo, la società ha deciso di prendere tempo. Una notte – forse qualcosa in più – prima di esporsi ufficialmente su quella decisione che sembra ormai inevitabile: l’esonero del tecnico, che ancora non è stato sentenziato e su cui si ragionerà intensamente in queste ore.

Non è arrivata nessuna dichiarazione netta, nessuna presa di posizione chiara da parte della dirigenza. Solo parole di attesa, un temporeggiare che suona come una condanna silenziosa. Una scelta che stride con quella trasparenza di comunicazione che il club aveva sempre sbandierato come proprio valore. E così D’Angelo è rimasto da solo, davanti ai microfoni, in quello che è parso un vero e proprio patibolo. “Ogni parola sarebbe stata sbagliata questa sera”, il messaggio filtrato dai vertici di via Melara. Ma con il presidente Charlie Stillitano presente al Picco si sarebbe potuto fare qualcosa di più.

