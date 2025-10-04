Prima volta spezzina per “Teacher Life Skills”, percorso formativo gratuito rivolto ai docenti

Per la prima volta arriva alla Spezia il corso Teacher Life Skills, un percorso formativo rivolto a tutti i docenti della Liguria, di ogni ordine e grado. L’iniziativa, al via l’11 ottobre, si terrà negli spazi al piano terra di Fondazione Carispezia (Via Chiodo, 36). Il percorso, gratuito e riconosciuto dal ministero dell’Istruzione e del Merito, sarà strutturato in 6 incontri in presenza e 12 webinar e affronterà questi temi: comunicazione efficace, gestione del tempo, educazione finanziaria, tecniche di persuasione, gestione delle persone demotivanti, uscita dalla zona di comfort.

“Teacher Life Skills non è solo un percorso formativo, ma un’opportunità per riscoprire la propria vocazione educativa con strumenti nuovi e concreti – leggiamo in una nota -. In un contesto sociale complesso come quello attuale, le life skills rappresentano competenze chiave per gestire con maggiore consapevolezza le dinamiche relazionali in classe, guidare gli studenti con autorevolezza, stimolare il pensiero creativo, favorire il lavoro di squadra tra colleghi e affrontare le sfide quotidiane con spirito proattivo”.

