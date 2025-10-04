Rapallo: videosorveglianza, la commissione discute il regolamento

Convocata dal presidente Andrea Rizzi, mercoledì 8 alle ore 8.15, si riunisce la commissione consiliare permanente “Affari istituzionali”. La seduta è pubblica. Dovrà discutere il “regolamento per la disciplina del sistema di videosorveglianza sul territorio comunale”. Materiale già vagliato dagli uffici. Materia delicata che deve proteggere la privacy, ma che costituisce un mezzo straordinario per individuare chi commette, accertare responsabilità in caso di incidenti, contravvenire chi ignorato il codice della strada.
Della commissione fanno parte i consiglieri: Dorotea Giavina, Gerolamo Giudice, Francesco Angiolani, Andrea Annicchiarico. Dopo il passaggio in commissione, l’argomento verrà inserito tra quelli all’ordine del giorno del Consiglio comunale.