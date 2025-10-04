Rapallo-Zoagli: Fratelli d’Italia ricorda le Foibe e commemora Norma Cossetto

Da Fratelli d’Italia – Rapallo

Domenica 5 ottobre alle ore 11 nel Piazzale Martiri delle Foibe a Rapallo, il Coordinamento Cittadino Fratelli d’Italia Rapallo – Zoagli onorerà come ogni anno la memoria di Norma Cossetto, giovane studentessa seviziata, stuprata e infoibata dai partigiani comunisti del maresciallo Tito la notte tra il 4 e il 5 ottobre 1943 a Villa Surani in Istria. La sua colpa? Essere italiana e non aver voluto rinnegare l’amore per la nostra Nazione. Per il suo ‘luminoso esempio di coraggio e di amor patrio’ fu insignita dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, della Medaglia d’oro al Merito Civile. “Norma è ancora oggi più che mai figlia e sorella di tutti noi, una giovane ragazza come tante, piena di sogni, una farfalla a cui furono strappate brutalmente le ali. Norma Cossetto è un emblema della pulizia etnica e delle violenze operate dai partigiani titini nei confronti degli italiani d’Istria, un valore civile per le future generazioni. Ma Norma è molto di più: è il simbolo di ogni donna torturata, maltrattata, violentata, uccisa, perseguitata, simbolo della dignità che non si arrende dinanzi alla barbarie, esempio di quel coraggio che nasce dalla purezza di un animo limpido e dalla forza delle proprie idee. Per questo il suo ricordo diventa ogni giorno più potente e si leva al di sopra dei detrattori, dei negazionisti, dei colori politici, il suo è un messaggio universale, un monito a non dimenticare. Norma vive. Oltre il tempo. Oltre l’odio.” così Monica Debè, Coordinatore Cittadino di Fratelli d’Italia Rapallo – Zoagli, figlia e nipote di esuli Fiumani, da sempre impegnata nel divulgare la memoria della tragedia degli Italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra

