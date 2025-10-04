Serie D, Vado. Ciccone: “Sappiamo perché siamo stati scelti”

Vado Ligure. Il Vado continua a vincere: lo scorso turno la vittoria contro l’Imperia ha portato i rossoblù a 15 punti, sempre in testa a punteggio pieno.

Tra i marcatori dell’incontro c’è stato anche Nicola Ciccone: “Sono contento per il mio primo gol, ma ancora di più per la vittoria. Nel primo tempo potevamo chiudere con un vantaggio più ampio: non è la prima volta che creiamo tanto e concretizziamo meno di quanto potremmo. Comunque il 3-1 è un ottimo risultato, anche se ci avrebbe permesso di soffrire meno nella ripresa”.

