Sitting volley, allenamenti ed un torneo a Laigueglia per la Nazionale italiana

Laigueglia. Sabato 4 e domenica 5 ottobre la nazionale Italiana di sitting volley a Laigueglia per due sessioni di allenamento ed un triangolare. In preparazione della World League negli Stati Uniti del prossimo week end.
Ospitando il collegiale della nazionale di sitting volley sui campi di Laigueglia prende così avvio il calendario d’ottobre targato Riviera beach volley. Dodici campi a Laigueglia Spring Beach Camp, il clinic di allenamento più grande di Italia, il week end del 10-11-12 ottobre in collaborazione con Mba Milano, Cus Torino, Novara Beach Volley e altre sette società di beach volley. Per dare avvio invece il 18-19 ottobre alla prima giornata del campionato Italiano per società Fipav.