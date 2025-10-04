Tennis/ ‘Santa’, il presidente Mauro Iguera presenta la nuova stagione in A1

Si alza con la presentazione ufficiale il sipario di questa seconda stagione in serie A1 del Tennis Club Santa Margherita Ligure del presidente Mauro Iguera alla presenza delle istituzioni cittadine e del presidente della Federazione Ligure Andrea Fossati. Dopo la semifinale raggiunta l’anno scorso, ancora una volta ai nastri di partenza sotto la guida dei coach Marco Lavagnino ed Elio Inserra con Andrea Vavassori, numero 15 della classifica mondiale di doppio e azzurro di Coppa Davis, Pedro Martinez (al 67esimo posto del ranking ) e Andrea Pellegrino (nella foto), vincitore quest’anno del Challenger di Perugia e finalista all’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina, saranno a guidare un gruppo che potrà contare anche sull’esperienza in doppio dell’olandese Matwe Middelkoop, dallo svizzero Remy Bertola e dagli azzurri Francesco Maestrelli, Andrea Basso (nella doppia figura di Team Manager e giocatore), Filippo Romano, Luca Castagnola, Giacomo Nosei, Nicolas Tassara e Giacomo Macchiavello: “Credo che anche quest’anno sia stata creata una giusta alchimia tra alcuni big, giocatori esperti e giovani di talento che possono dare una grande contributo. Lasciamo ad altri i proclami, il nostro progetto è nato pochi anni fa quando di fatto c’era da ricostruire da zero praticamente tutto. Puntiamo a crescere con serenità, voltando immediatamente pagina perché la semifinale raggiunta lo scorso anno deve essere solo un ricordo. Ogni gara sarà una battaglia, già il debutto qui a Santa Margherita Ligure contro Perugia in programma domani sarà molto impegnativo. E nel girone troveremo altre squadre molto attrezzate come Sporting Club Sassuolo e CT Vela Messina. Partiamo in punta di piedi con la consapevolezza della nostra forza ma anche con il massimo rispetto per le nostre avversarie”, spiega Mauro Iguera, Presidente del Tennis Club Santa Margherita Ligure.
Dal Tennis Club Santa Margherita Ligure
