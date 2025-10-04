Un anno di nuova vita per il Camec, ventimila sguardi sull’arte e la forza di una visione condivisa

Un anno di numeri eccezionali racconta la crescita del Centro d’Arte Moderna e Contemporanea della Spezia, che dal 4 ottobre 2024 al 4 ottobre 2025 ha registrato quasi 20.000 visitatori, quasi il triplo rispetto agli anni precedenti. Un risultato inedito per una realtà istituita nel 2004, che racconta un interesse in continua espansione e un forte radicamento nel tessuto culturale della città. La valorizzazione è partita dalla collezione permanente, attraverso un nuovo allestimento a cura di Gerhard Wolf (direttore del Kunsthistorisches Institut in Florenz – Max Planck Institut dal 2003 e membro dell’Accademia delle Scienze di Berlino), visibile al piano terra e al piano I dell’edificio, che offre al pubblico l’esposizione di oltre 200 opere, organizzate secondo una logica che supera i tradizionali criteri museali. Alcune sale, infatti, presentano una serie di lavori, mentre altre offrono confronti fra stili diversi, come l’astrazione geometrica e quella organica. E, secondo i dati forniti dal museo, l’aumento del pubblico ha trascinato con sé tutti gli altri indicatori di gestione e di impatto. I ricavi da bigliettazione e bookshop sono più che triplicati, mentre i ricavi da sponsor, al netto dei contributi di Fondazione Carispezia e Comune, risultano più che decuplicati. Anche l’attività di comunicazione e promozione segna un salto di qualità: i followers su Instagram sono passati da circa 400 a oltre 8.600, e le uscite sulla stampa locale e nazionale si sono più che decuplicate.

E proprio un anno dall’apertura del nuovo CAMeC, a seguito dell’attivazione del partenariato pubblico privato non istituzionalizzato fra Comune della Spezia e Fondazione Carispezia, il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, il presidente di Fondazione Carispezia Andrea Corradino e il presidente del Comitato Tecnico Giacomo Bei hanno presentato i risultati di questa sinergia. “Particolare apprezzamento è stato rivolto alla sala dedicata al Premio Nazionale di Pittura del Golfo, istituito da Filippo Tommaso Marinetti nel 1933, che a breve accoglierà anche il trittico di Filippo Oriani, recentemente acquisito dal Comune in sede d’asta – ha detto in apertura di conferenza stampa il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini -. L’opera, risalente alla prima edizione del Premio, raffigura il Golfo nelle sue tre dimensioni: Levante, capoluogo e Ponente. Grande attenzione e successo ha riscosso anche l’Accessibility Room, dove otto opere sono state appositamente ricostruite per consentire alle persone diversamente abili di esplorarle attraverso il tatto, potendone così leggere, comprendere e vivere l’emozione artistica. Siamo ora pronti ad ospitare una nuova e prestigiosa esposizione dedicata alla fotografia, con opere provenienti dalla collezione di Carla Sozzani, che raccoglie scatti dei più grandi fotografi del Novecento. Invitiamo tutti a continuare a seguirci e a partecipare, per condividere insieme emozioni, sogni e ispirazioni che il Centro d’Arte Moderna e Contemporanea dona ogni momento”.

