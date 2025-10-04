Una domenica di festa dedicata a tutti gli amanti del migliore “amico dell’uomo”: a Ceparana la prima esposizione canina della Lunezia

Domenica 5 ottobre, dalle 9 alle 17, al Centro eventi di Piazza Europa a Ceparana, si terrà, per la prima volta nel Comune di Bolano, la prima esposizione canina della Lunezia, organizzata dall’ENCI (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana). La manifestazione sarà una rassegna cinofila di tutte le razze riconosciute con pedigree nazionale ENCI, con i migliori soggetti di ogni razza valutati da giudici nazionali e internazionali.

All’interno dell’esposizione saranno presenti stand cinotecnici e laboratori ENCI, che offriranno servizi come visite oculistiche ed esami per la rilevazione di malattie genetiche per i nostri amici a quattro zampe. A partire dalle 15, le unità cinofile della Guardia di Finanza saranno protagoniste di una dimostrazione dei cani antidroga. Sarà una domenica di festa dedicata a tutti gli amanti del migliore “amico dell’uomo”. Un sentito ringraziamento va al Comune di Bolano.

