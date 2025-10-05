A Sassalbo un’escursione nel bosco al sapore di castagne

Il borgo alto-lunigianese di Sassalbo si animerà domenica 26 ottobre con un’escursione organizzata dalla cooperativa AlterEco alla scoperta del castagno. Le guide dell’ente condurranno i partecipanti attraverso il percorso tematico, inserito nel Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano e nella riserva della biosfera Unesco, ‘Il castagno parla’: un itinerario che, partendo, da Sassalbo, passa attraverso il grande castagneto da frutto e prevede poi la visita al suggestivo seccatoio acceso, da cui si potrà osservare il processo di essiccazione a fumo delle castagne. Finita la passeggiata che comincerà alle 9:30 e avrà una durata di circa 2 ore e mezza, i presenti saranno accolti con una degustazione di caldarroste accompagnate da buon vino per chiudere l’esperienza con convivialità e celebrando con i sapori classici dell’autunno. Per chi desidererà proseguire la giornata tra sapori e tradizioni locali ci sarà anche la possibilità di pranzare in un ristorante della zona.

